Отримати пільги на навчання дітям ветеранів стало простіше: що змінилось

07:30 27.05.2026 Ср
3 хв
За потреби замість посвідчення УБД можна подати інший документ
aimg Ірина Костенко
Отримати пільги на навчання дітям ветеранів стало простіше: що змінилось Діти українських ветеранів можуть отримати пільги на навчання (фото ілюстративне: Getty Images)
Дітям ветеранів спростили доступ до пільг на навчання у коледжах та вишах. Відповідні зміни ухвалив уряд України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Що саме змінилось для дітей ветеранів

У МОУ розповіли, що для дітей ветеранів було спрощено доступ до освітніх пільг.

Уточнюється, що простіше стане отримати пільги на навчання:

  • у коледжах;
  • у вишах.

"Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що відповідні зміни схвалив Кабінет міністрів України.

Як витяг "працює" замість посвідчення

Українцям повідомили, що з огляду на запроваджені урядом зміни, діти ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір:

  • або посвідчення УБД одного з батьків;
  • або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.

"Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД", - констатували в МОУ.

Як отримати витяг, щоб оформити пільгу

Згідно з інформацією Міноборони, отримати витяг із Реєстру можна:

  • абсолютно безкоштовно;
  • швидко;
  • незалежно від місця реєстрації;
  • у різний спосіб - або онлайн (через портал "Дія"), або фізично - через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов'язково додається довідка про здобувача освіти - з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Що містить витяг із Реєстру ветеранів

Повідомляється, що витяг на запит заявника формується:

  • або в електронній формі;
  • або у паперовій формі.

При цьому документ містить унікальний електронний ідентифікатор - для перевірки достовірності.

Крім того, відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості:

  • який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана;
  • дату його присвоєння;
  • юридичні підстави для цього.

"Держава продовжує прибирати зайву бюрократію там, де це можливо", - підсумували в МОУ.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
