Отримати пільги на навчання дітям ветеранів стало простіше: що змінилось

Дітям ветеранів спростили доступ до пільг на навчання у коледжах та вишах. Відповідні зміни ухвалив уряд України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Що саме змінилось для дітей ветеранів

У МОУ розповіли, що для дітей ветеранів було спрощено доступ до освітніх пільг.

Уточнюється, що простіше стане отримати пільги на навчання:

у коледжах;

у вишах.

"Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що відповідні зміни схвалив Кабінет міністрів України.

Як витяг "працює" замість посвідчення

Українцям повідомили, що з огляду на запроваджені урядом зміни, діти ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір:

або посвідчення УБД одного з батьків;

або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.

"Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД", - констатували в МОУ.

Як отримати витяг, щоб оформити пільгу

Згідно з інформацією Міноборони, отримати витяг із Реєстру можна:

абсолютно безкоштовно;

швидко;

незалежно від місця реєстрації;

у різний спосіб - або онлайн (через портал "Дія"), або фізично - через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов'язково додається довідка про здобувача освіти - з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Що містить витяг із Реєстру ветеранів

Повідомляється, що витяг на запит заявника формується:

або в електронній формі;

або у паперовій формі.

При цьому документ містить унікальний електронний ідентифікатор - для перевірки достовірності.

Крім того, відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості:

який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана;

дату його присвоєння;

юридичні підстави для цього.

"Держава продовжує прибирати зайву бюрократію там, де це можливо", - підсумували в МОУ.