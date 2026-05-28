Поступление-2026: МОН обновило перечень образовательных центров для абитуриентов с ВОТ

МОН обновило перечень образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они созданы для того, чтобы упростить поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавших из них.

Кто может воспользоваться упрощенной процедурой

Этот механизм рассчитан на абитуриентов, которые:

не имеют результатов Национального мультипредметного теста (НМТ);

не имеют украинских документов о полном общем среднем образовании.

Как работают образовательные центры

Образовательные центры при учреждениях высшего образования предоставляют консультации и сопровождают поступающих на всех этапах: от получения украинского аттестата до зачисления в вуз.

Процедура поступления предусматривает, что абитуриенты могут сдавать необходимые экзамены непосредственно в учебных заведениях - как очно, так и дистанционно.

График работы

Образовательные центры начнут свою работу с 1 июня и будут принимать абитуриентов до 30 сентября 2026 года.

