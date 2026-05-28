Поступление-2026: МОН обновило перечень образовательных центров для абитуриентов с ВОТ
МОН обновило перечень образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они созданы для того, чтобы упростить поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавших из них.
Главное:
- Минобразования обновило перечень образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" для поступающих с ВОТ.
- Центры помогут абитуриентам без результатов НМТ и украинских аттестатов пройти поступление по упрощенной процедуре.
- Работа центров продлится с 1 июня до 30 сентября 2026 года, экзамены можно сдавать очно или дистанционно.
Кто может воспользоваться упрощенной процедурой
Этот механизм рассчитан на абитуриентов, которые:
- не имеют результатов Национального мультипредметного теста (НМТ);
- не имеют украинских документов о полном общем среднем образовании.
Как работают образовательные центры
Образовательные центры при учреждениях высшего образования предоставляют консультации и сопровождают поступающих на всех этапах: от получения украинского аттестата до зачисления в вуз.
Процедура поступления предусматривает, что абитуриенты могут сдавать необходимые экзамены непосредственно в учебных заведениях - как очно, так и дистанционно.
График работы
Образовательные центры начнут свою работу с 1 июня и будут принимать абитуриентов до 30 сентября 2026 года.
Полный перечень центров можно посмотреть по ссылке.
Читайте также о том, что вступительная кампания-2026 начнется 1 июля и продлится до 15 октября. Большинство поступающих будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов.
Ранее мы писали о том, что в Украине в 2026 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий действуют упрощенные условия поступления в вузы. Некоторые смогут поступить без НМТ - по результатам собеседования, а также получить льготы, бюджетные квоты, бесплатное жилье и одноразовое пособие в 50 тысяч гривен.