Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь

Після ультиматуму Росії щодо ударів по Києву посольство США залишило українську столицю - так заявила глава дипломатії ЄС. В МЗС України прокоментували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас на брифінгу та речника МЗС Георгія Тихого.

Що сказала Каллас

Каллас на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі відповіла на запитання про погрози Росії бити по Києву та її вимогу до дипломатів залишити місто.

"Ось що робить Росія. Адже на полі бою вона насправді не здобуває переваги. Тож зараз вони насправді посилюють терористичні атаки, бо інакше це не можна назвати: вони створюють страх у суспільстві. Це не працювало чотири роки, і я не думаю, що це спрацює зараз", - сказала Каллас.

Щодо посольств, глава дипломатії ЄС зазначила, що майже всі залишились у Києві, і назвала це мужністю.

"Також, вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так, усі європейські залишилися, Америка пішла", - сказала вона зранку 28 травня.

МЗС України спростувало евакуацію посольства США

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на слова Каллас.

"Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності", - заявив він журналістам.

У Зеленського також прокоментували слова Каї Каллас.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві", - зазначив Литвин.

Оновлено.

У посольстві США в Україні заявили, що інформація, що була поширена раніше, неправдива.

"Посольство США працює у звичайному режимі. У нашій діяльності змін немає, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно перевіряє стан безпеки Посольства в Києві," - йдеться у повідомленні установи в Х.