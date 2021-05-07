Встреча Зеленского с Блинкеном, новые потери на Донбассе и перестрелка в Рио-де-Жанейро: новости за 6 мая
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, в масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека. Подробнее о том, что произошло в четверг, 6 мая, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Из "красной" зоны адаптивного карантина выходят Запорожская и Полтавская области. Жесткие карантинные ограничения отменяются с 7 мая.
- В Украине могут запустить COVID-паспорт уже до 1 июля. Он будет включать в себя данные о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID.
- Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это будет безвозмездное пожертвование.
- Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Но Украины в нем до сих пор нет.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса является частью биологической или химической войны. Он намекнул, что эту войну якобы ведет Китай.
- Лидеры США и Евросоюза поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. При этом Президент Pfizer выступил против отмены патентов.
Зеленский провел встречу с Блинкеном: основные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу. 6 мая Блинкен находился с рабочим визитом в Киеве.
По итогу встречи политики провели совместную пресс-конференцию. Об основных заявлениях читайте в материале РБК-Украина
Обстрелы на Донбассе: погибли двое украинских военнослужащих
6 апреля по состоянию на 18:00 на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы. В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.
Вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Также один украинский воин получил ранение. Позже в результате вражеского обстрела еще один военнослужащий получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.
В Виннице произошел масштабный пожар: горел офисный центр
6 мая в Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдался масштабный пожар. В результате ЧП погиб человек.
Спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе. В 14:11 пожар был локализован, а в 16:20 – ликвидирован. К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники l
В масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека
В ходе спецоперации бразильской полиции на севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека. Операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Отмечается, что в ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.
Мы стоим на краю пропасти: генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление о глобальном потеплении. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.
По словам Гутерриша, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В прошлом году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 млн года.
Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%: кто возглавляет рейтинг Forbes
Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2021 году достигло 44,5 млрд долларов. За последний год оно увеличилось на 42% (на 13,1 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который публикует украинский Forbes.
Рейтинг традиционно возглавляет олигарх Ринат Ахметов. Второе место в списке самых богатых украинцев, снова занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук. На третьем городе - Константин Жеваго.
В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой
Погода в Украине существено испортится 7 мая. Синоптики прогнозируют в некоторых областях штормовой ветер, грозы и ливни. Вместе с атмосферным фронтом придет похолодание.
В столице объявили первый уровень опасности.