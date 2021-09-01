Медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей
Фото: медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)
Во время восьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 8 наградами. Нидерланды сдвинули Украину с пятой позиции в медальном зачете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.
Кто отметился золотой медалью:
- Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
- Анастасия Москаленко во время соревнований по толканию ядра.
Кто отметился серебряной медалью:
- Василий Ковальчук во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа;
- Алексей Федина во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров лежа;
- Иван Май и Лев Кац во время соревнований по командному настольному теннису;
- Яна Бережная во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом;
- Ярина Матло во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров брассом.
Стоит добавить, что во время восьмого дня Паралимпиады-2020 Нидерланды обошли Украину по количеству золотых медалей.
Фото: медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020 (Google)