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Украина завоевала 17-ю золотую медаль Паралимпиады. Снова с мировым рекордом

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Токио, Среда 01 сентября 2021 15:07
Украина завоевала 17-ю золотую медаль Паралимпиады. Снова с мировым рекордом Фото: Анастасия Москаленко (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио. Она также установила мировой рекорд в толкании ядра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организационного комитета Паралимпиады.

"Анастасия Москаленко из Украины завоевала "золото" в легкой атлетике - толкание ядра - в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио", - говорится в сообщении.

В частности, во второй попытке она толкнула ядро на 7,61 метра, тем самым улучшив мировой рекорд полячки Розы Козаковской, ставшей второй с результатом 7,37 метра.

Напомним, ранее Москаленко взяла "серебро" в метании булавы.

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