Украина завоевала 17-ю золотую медаль Паралимпиады. Снова с мировым рекордом
Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио. Она также установила мировой рекорд в толкании ядра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организационного комитета Паралимпиады.
"Анастасия Москаленко из Украины завоевала "золото" в легкой атлетике - толкание ядра - в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио", - говорится в сообщении.
В частности, во второй попытке она толкнула ядро на 7,61 метра, тем самым улучшив мировой рекорд полячки Розы Козаковской, ставшей второй с результатом 7,37 метра.
This is huge! The World Record has been beaten… AGAIN! Moskalenko has beaten Kozakowska’s new WR with a throw of 7.61 metres #Gold Anastasiia Moskalenko #UKR #Silver Roza Kozakowska #POL #Bronze Evgeniia Galaktionova #RPC #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021
Напомним, ранее Москаленко взяла "серебро" в метании булавы.