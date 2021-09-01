ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Есть видение, какой должна быть страна через 5-10 лет". Зеленский о трансформации Украины

Новина українською →
США, Среда 01 сентября 2021 10:19
"Есть видение, какой должна быть страна через 5-10 лет". Зеленский о трансформации Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США презентовал план трансформации Украины. В нем очерчиваются планы развития цифровой, инфраструктурной и аграрной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы имеем четкое видение, которой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - сказал Зеленский.

По его словам, документ, который имеет название A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонстрирует видение Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Он указал, что общая сумма необходимая для воплощения в действие проектов составляет 277 млрд долларов.

В частности, средства будут выделены из государственного бюджета Украины, а также по привлечению программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом.

Добавим, что делегация Украины во главе с президентом посетила Пентагон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
NEWS
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
DAILY
Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок