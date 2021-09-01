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"Заблудился в трех соснах истории": Кулеба ответил на слова Лаврова о Зеленском

Новина українською →
Украина, Среда 01 сентября 2021 15:30
"Заблудился в трех соснах истории": Кулеба ответил на слова Лаврова о Зеленском Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки главы российского МИД Сергея Лаврова в сторону украинского президента. Лавров сегодня заявил, что у Владимира Зеленского "нет большого ума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

Глава украинского МИД поддержал заявление Зеленского о том, что российский газ самый грязный в мире, добавив, что это касается и российской пропаганды. Кулеба также вспомнил Лаврову и то, что Россия пытается украсть украинскую историю.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире",- подчеркнул украинский министр.

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Дмитрий Кулеба Лавров Владимир Зеленский МИД Украины
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