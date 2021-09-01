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В России резко отреагировали на слова Зеленского о самом грязном в мире российском газе

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Москва, Среда 01 сентября 2021 11:36
В России резко отреагировали на слова Зеленского о самом грязном в мире российском газе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Лавров осудил заявление Зеленского.

"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума", - считает он.

Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

Напомним, ранее Лавров предупредил, что странам-транзитерам придется конкурировать за право осуществлять транзит газа.

Отметим, РФ считает, что из-за "Северного потока-2" зависимости Европы от российского газа не будет.

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Владимир Зеленский Лавров
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