В России резко отреагировали на слова Зеленского о самом грязном в мире российском газе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на эти слова.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Лавров осудил заявление Зеленского.
"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума", - считает он.
Отметим, Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.
Напомним, ранее Лавров предупредил, что странам-транзитерам придется конкурировать за право осуществлять транзит газа.
Отметим, РФ считает, что из-за "Северного потока-2" зависимости Европы от российского газа не будет.