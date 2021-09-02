План Украины на 10 лет и долгожданная встреча с Байденом. Итоги главного дня Зеленского в США

Владимир Зеленский провел основной день своего американского турне. 1 сентября президент представил план трансформации Украины на 10 лет и провел долгожданную встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Подробнее об итогах второго дня визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина ниже.

План трансформации Украины

В среду Зеленский представил план трансформации Украины на 5-10 лет, который состоит из более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Президент во время презентации отметил, что все изменения происходят в условиях войны, поэтому безопасность остается ключевым вызовом для Украины.

"Полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью", - подчеркнул он.

Документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Он определяет "амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны". Зеленский назвал план инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике. Он содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Президент выступил в Мемориальном музее Холокоста

Зеленский подчеркнул, что в нашем государстве отсутствует ксенофобия, а в качестве примера привел свою победу на выборах. Он сказал, что сам является живым примером, так как большинство украинцев проголосовало за него.

Президент указал, что некоторые государства, используя пропаганду, обвиняют Украину в нацизме. В то же время страна входит в топ-5 государств, которые укрывали евреев от преследований, и после трагедии в Бабьем Яру нацизм не может существовать в Украине.

"Меньше чем через месяц, 29 сентября, пройдет годовщина расстрела жертв в Бабьем Яру. Я от всей души хочу пригласить всех вас, с вашими детьми и внуками, в Киев, Украину, чтобы мы могли все вместе помолиться за души погибших в Бабьем Яру", – сказал Зеленский.

В Белом доме прошла историческая встреча Зеленского и Байдена

Она началась в 21:00 по Киеву и продолжалась более 2 часов.

Разговор президентов проходил за закрытыми дверями. Однако Зеленский и Байден перед началом встречи выступили перед прессой с короткими речами.

Байден рассказал, что хочет еще раз посетить Украину. Президент США отметил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО. А также отметил, что Вашингтон выделит Киеву финансовую помощь из-за агрессии России.

Зеленский напомнил коллеге о войне на Донбассе и передал ему список пленных украинцев. Он попросил, чтобы тот поспособствовал возвращению примерно 450 человек. Кроме того, украинский лидер поблагодарил американского за вакцину от коронавируса.

После переговоров Офис президента опубликовал совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ состоит из пяти больших блоков:

Безопасность и оборона;

Демократия, правосудие и права человека;

Энергетическая безопасность и климат;

Экономический рост и процветание;

Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Позднее Зеленский рассказал подробности переговоров с Байденом. Он отметил, что сложнее всего было обсуждать энергетическую безопасность.

Также президент предложил, чтобы США приняли участие в плане по мирному урегулированию на Донбассе. Кроме того, много времени было уделено вопросу НАТО, но пока без конкретных сроков.

По словам Зеленского, США могут ввести санкции против России, если с ее стороны будет угроза для энергетической безопасности Украины.

Зеленский открыл Украинский дом

Там он провел короткий брифинг, во время которого рассказал подробности общения с американским коллегой.

Зеленский отметил, что встреча состоялась в нормальной, продуктивной, но не всегда "солнечной" атмосфере.

"Настоящий мужской разговор", - отметил украинский президент.

Он сообщил, что Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине. Также США поддерживают инициативу "Крымская платформа". К тому Украина предложила участие Байдена в нормандской формате, поэтому следует ожидать ответа от США.