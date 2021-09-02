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План Украины на 10 лет и долгожданная встреча с Байденом. Итоги главного дня Зеленского в США

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 07:00
План Украины на 10 лет и долгожданная встреча с Байденом. Итоги главного дня Зеленского в США Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Владимир Зеленский провел основной день своего американского турне. 1 сентября президент представил план трансформации Украины на 10 лет и провел долгожданную встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Подробнее об итогах второго дня визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина ниже.

План трансформации Украины

В среду Зеленский представил план трансформации Украины на 5-10 лет, который состоит из более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Президент во время презентации отметил, что все изменения происходят в условиях войны, поэтому безопасность остается ключевым вызовом для Украины.

"Полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью", - подчеркнул он.

Документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Он определяет "амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны". Зеленский назвал план инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике. Он содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Президент выступил в Мемориальном музее Холокоста

Зеленский подчеркнул, что в нашем государстве отсутствует ксенофобия, а в качестве примера привел свою победу на выборах. Он сказал, что сам является живым примером, так как большинство украинцев проголосовало за него.

Президент указал, что некоторые государства, используя пропаганду, обвиняют Украину в нацизме. В то же время страна входит в топ-5 государств, которые укрывали евреев от преследований, и после трагедии в Бабьем Яру нацизм не может существовать в Украине.

"Меньше чем через месяц, 29 сентября, пройдет годовщина расстрела жертв в Бабьем Яру. Я от всей души хочу пригласить всех вас, с вашими детьми и внуками, в Киев, Украину, чтобы мы могли все вместе помолиться за души погибших в Бабьем Яру", – сказал Зеленский.

В Белом доме прошла историческая встреча Зеленского и Байдена

Она началась в 21:00 по Киеву и продолжалась более 2 часов.

Разговор президентов проходил за закрытыми дверями. Однако Зеленский и Байден перед началом встречи выступили перед прессой с короткими речами.

Байден рассказал, что хочет еще раз посетить Украину. Президент США отметил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО. А также отметил, что Вашингтон выделит Киеву финансовую помощь из-за агрессии России.

Зеленский напомнил коллеге о войне на Донбассе и передал ему список пленных украинцев. Он попросил, чтобы тот поспособствовал возвращению примерно 450 человек. Кроме того, украинский лидер поблагодарил американского за вакцину от коронавируса.

План Украины на 10 лет и долгожданная встреча с Байденом. Итоги главного дня Зеленского в США

После переговоров Офис президента опубликовал совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ состоит из пяти больших блоков:

  • Безопасность и оборона;
  • Демократия, правосудие и права человека;
  • Энергетическая безопасность и климат;
  • Экономический рост и процветание;
  • Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Позднее Зеленский рассказал подробности переговоров с Байденом. Он отметил, что сложнее всего было обсуждать энергетическую безопасность.

Также президент предложил, чтобы США приняли участие в плане по мирному урегулированию на Донбассе. Кроме того, много времени было уделено вопросу НАТО, но пока без конкретных сроков.

По словам Зеленского, США могут ввести санкции против России, если с ее стороны будет угроза для энергетической безопасности Украины.

Зеленский открыл Украинский дом

Там он провел короткий брифинг, во время которого рассказал подробности общения с американским коллегой.

Зеленский отметил, что встреча состоялась в нормальной, продуктивной, но не всегда "солнечной" атмосфере.

"Настоящий мужской разговор", - отметил украинский президент.

Он сообщил, что Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине. Также США поддерживают инициативу "Крымская платформа". К тому Украина предложила участие Байдена в нормандской формате, поэтому следует ожидать ответа от США.

В среду вечером президент отбыл в Калифорнию, где должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями технологических и цифровых компаний.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден
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