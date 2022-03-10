Оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины. Есть угроза транзиту газа в Европу
Российские оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины. Из-за этого появилась угроза прекращения транзита российского газа в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Оператора ГТС Украины".
Сообщается, что группировки российских военных пытаются попасть на компрессорные станции в Новопскове (Луганская область) и Купянске (Харьковская область), а также вмешаться в работу ГТС.
"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе. ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что о чрезвычайной ситуации и угрозе сообщили правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".
Напомним, ранее сообщалось, что из-за российского вторжения проблемы с газом наблюдаются в шести областях Украины.
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