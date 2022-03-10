ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины. Есть угроза транзиту газа в Европу

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 11:55
Оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины. Есть угроза транзиту газа в Европу Фото: российские войска создали угрозу прекращения транзита газа (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины. Из-за этого появилась угроза прекращения транзита российского газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Оператора ГТС Украины".

Сообщается, что группировки российских военных пытаются попасть на компрессорные станции в Новопскове (Луганская область) и Купянске (Харьковская область), а также вмешаться в работу ГТС.

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе. ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что о чрезвычайной ситуации и угрозе сообщили правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российского вторжения проблемы с газом наблюдаются в шести областях Украины.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТС Транзит газа Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины