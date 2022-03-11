ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе рассказали, как прошли пятнадцатые сутки войны

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 01:47
В Генштабе рассказали, как прошли пятнадцатые сутки войны Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке в регионах на фронтах на окончание пятнадцатых суток противостояния защитников Украины российским оккупантам.

Об этом 11 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию войск РФ по всем направлениям.

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону в районах н.п. Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Сиверском направлении российские оккупанты остановлены при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении враг продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобузском направлении враг пытался закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над Николаевом и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог. Оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне Украины и заставили российские корабли вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.

"В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", - рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что за время войны в плен попали 250-300 российских "срочников".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"