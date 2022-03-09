Персонал захваченной россиянами Запорожской АЭС подвергается пыткам, - Минэнерго

На захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС) персонал держат в заложниках 4 дня, и подвергают пыткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко .

"Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам. Более того, по имеющейся у нас информации, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях", - рассказал чиновник.

Так, отмечает министр, пропагандистская машина России создаст очередной фейк, чтобы показать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений.

Работники ЗАЭС держатся в заложниках уже четыре дня - люди физически и психологически истощены.

Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной", - заявил Галущенко.

Он подчеркнул, что авария на атомных станциях в результате применения войсками РФ оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба, и ответственность за это будет полностью на России.

"Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас - пока не стало слишком поздно", - подчеркивает глава Минэнерго.

Видео: министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о сложной ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС