Захват Запорожской АЭС: оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища
Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".
"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС.
Украинская сторона заявляет, что персонал станции подвергается пыткам.
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