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Захват Запорожской АЭС: оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища

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Энергодар, Четверг 10 марта 2022 16:35
Захват Запорожской АЭС: оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с атомной электростанцией", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Украинская сторона заявляет, что персонал станции подвергается пыткам.

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