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В Генштабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях

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Четверг 10 марта 2022 13:27
В Генштабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российские войска были остановлены во всех направлениях. Сейчас противник пытается удержать занятые ранее позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ от 10 марта.

"На всех направлениях противника остановлено Силами обороны Украины", - говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что российские военные успеха не имеют, однако пытаются удержать занятые рубежи и позиции.

Ранее мы писали, что диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных лиц.

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