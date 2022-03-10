В Генштабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях
Фото: Украинские военные (Getty Images)
Российские войска были остановлены во всех направлениях. Сейчас противник пытается удержать занятые ранее позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ от 10 марта.
"На всех направлениях противника остановлено Силами обороны Украины", - говорится в заявлении.
В Генштабе добавили, что российские военные успеха не имеют, однако пытаются удержать занятые рубежи и позиции.
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