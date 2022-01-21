Встреча Блинкена и Лаврова завершилась: первые подробности

США дадут ответ на требования России на следующей неделе

По итогам встречи, Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

"Россия никогда угрожала украинскому народу"

Лавров также прокомментировал ситуацию с эскалацией на границах тем, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

"(Президент Украины, - ред.) Зеленский заявил публично что если кто-то чувствует себя русским - пусть убирается в Россию. Поэтому кто кому угрожает и во что угрозы могут вылиться - это большой вопрос", - заявил глава МИД России.

Он также ответил на вопрос CNN о том, почему угроза вторжения России в Украину возникла именно сейчас.

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете почему сейчас? А когда не нападать-то нам?", - отметил Лавров.

Встреча длилась полтора часа

Как пишут российские СМИ, встреча Блинкена и Лаврова длилась полтора часа, и это меньше, чем планировалось. Ожидается, что главы дипведомств проведут раздельные пресс-конференции по ее итогам.

Что было до встречи

Сегодня перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".

В декабре 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых "гарантиях безопасности". Главным образом, Москва настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве. Также на прошлой неделе, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января "гарантии безопасности" обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.