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Украина, Европа и мир: Блинкен предложил Лаврову несколько идей по безопасности

Новина українською →
Женева, Пятница 21 января 2022 15:40
Украина, Европа и мир: Блинкен предложил Лаврову несколько идей по безопасности Фото: госсекретарь США Энтони (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил ему несколько идей в сфере безопасности. И не только по безопасности в Украине, но и Европе, и в мире в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По его словам, США и Россия могут предпринять несколько шагов, чтобы повысить прозрачность и уменьшить риски, усилить контроль за вооружениями, а также выстроить доверие.

"Я донес до министра Лаврова конкретные пункты, вызывающие нашу обеспокоенность, относительно действий РФ, подрывающих мир и безопасность, и не только в Украине, а и в Европе, и мире в целом. Я предложил несколько идей, как уменьшить риски и повысить безопасность", - отметил Блинкен.

Напомним, сегодня в Женеве прошел очередной раунд консультаций США и Росси по так называемым "гарантиям безопасности". Американский госсекретарь заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО нет пространства для торга с Россией.

Он также подчеркнул, что США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности" на следующей неделе.

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