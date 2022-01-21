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Лавров о признании "ЛДНР": они отозвали решение о независимости в Минске

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Женева, Пятница 21 января 2022 14:25
Лавров о признании "ЛДНР": они отозвали решение о независимости в Минске Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация на сегодня официально не рассматривает возможность признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Их представители при подписании минских соглашений в феврале 2015 года отозвали итоги своих "референдумов" о независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"По Донбассу. Референдум, состоявшийся в Донецкой и Луганской областях серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под ними. То есть, по сути они пошли навстречу "нормандской четверки" и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут "от А до Я" выполнены минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям", - отметил Лавров.

Он уточнил, что согласно минским соглашениям, Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции и провести всеобщую амнистию для участников вооруженного конфликта, а также выборы "по согласованию с Донецком и Луганском".

"Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий", - добавил российский министр.

Напомним, на этой неделе в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Сегодня в Кремле раскритиковали эту идею, заявив, что такое признание может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

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