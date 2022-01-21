Зустріч Блінкена і Лаврова завершилася: перші подробиці

Головні заяви Блінкена

Дипломатія та діалог

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, американська сторона на переговорах у Женеві намагалася зрозуміти, чи має намір Росія через дипломатію знизити напруженість навколо України.

"Наше завдання було в тому, щоб дізнатися, чи готова РФ вибрати дипломатичний шлях та інші необхідні кроки, щоб деескалувати ситуацію навколо України та вирішити наші протиріччя через дипломатію та діалог... Дискусія з Лавровим була чесною та предметною", - зазначив держсекретар США.

Основні заяви Лаврова

США дадуть відповідь на вимоги Росії наступного тижня

За підсумками зустрічі, Лавров заявив, що зустріч завершилася домовленістю про те, що США представлять письмову відповідь на російські вимоги щодо "гарантій безпеки" наступного тижня.

"Росія ніколи погрожувала українському народу"

Лавров також прокоментував ситуацію з ескалацією на кордонах тим, що нібито Росія ніколи не загрожувала українському народу.

"(Президент України, - ред.) Зеленський заявив публічно, що якщо хтось почувається росіянином - нехай забирається в Росію. Тому хто комусь загрожує і в що загрози можуть вилитися - це велике питання", - заявив глава МЗС Росії.

Він також відповів на запитання CNN, чому загроза вторгнення Росії в Україну виникла саме зараз.

"Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів говорили, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати нам?", - зазначив Лавров.

Про визнання "ЛДНР"

Лавров нагадав, що в лютому 2015 року представники так званих Донецької та Луганської "народних республік" підписами під мінськими угодами фактично відмовилися від підсумків "референдумів" про незалежність.

"Референдум у Донецькій та Луганській областях серйозно обговорювався на зустрічі нормандського формату, де готувалися мінські домовленості. І нас просили лідери Франції та Німеччини, щоб ми переконали представників Донецька та Луганська підписатися під ними. Тобто, по суті, вони пішли назустріч "нормандській четвірці" і відкликали свої рішення про незалежність, розуміючи, що будуть "від А до Я" виконані мінські домовленості. Насамперед, надання особливого статусу цим територіям", - заявив російський міністр.

Нова зустріч з Блінкеном

Після того, як США нададуть свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки", планується новий контакт Лаврова та Блінкена. Щодо контактів на рівні президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, то російський міністр закликав не забігати вперед.

Зустріч тривала півтори години

Як пишуть російські ЗМІ, зустріч Блінкена і Лаврова тривала півтори години, і це менше, ніж планувалося. Очікується, що глави дипвідомств проведуть роздільні прес-конференції за її підсумками.

Що було до зустрічі

Сьогодні перед початком переговорів Блінкен заявив, що Захід прихильний діалогу, але готовий до жорсткої відповіді на агресію проти України. У Женеві сторони мали знову обговорювати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".

У грудні 2021 року російський МЗС опублікував проекти договорів з США і НАТО про так звані "гарантії безпеки". Головним чином, Москва наполягає на відмові від вступу України до НАТО в довгостроковій перспективі.

Російсько-американські консультації з цих питань пройшли 10 січня в Женеві. Також минулого тижня, 12 січня, в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня "гарантії безпеки" обговорювалися на нараді Постійної ради ОБСЄ у Відні.