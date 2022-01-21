ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен - России на заявление о ненападении на Украину: значение имеют действия, а не слова

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 21 января 2022 15:18
Блинкен - России на заявление о ненападении на Украину: значение имеют действия, а не слова Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия заявила, что не собирается нападать на Украину. Однако, государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию доказать это действиями, а не словами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Блинкена после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Блинкена, РФ накопила достаточно возможности для атаки на Украину с юга, востока и севера, имея ввиду недавнюю переброску российских войск в Беларусь.

"Российские официальные лица многократно заявляли, что не имеют намерений вторгаться в Украину. Но значение имеют не слова, а действия, то, что является видимым (концентрация российских сил на границе с Украиной, - ред)", - сказал он.

Также госсекретарь США призвал опираться не на эмоции, а на реальные факты и историю, в частности, на то, что Россия уже вторгалась в Украину в 2014 году.

"Россия вовлечена в дипломатические переговоры, но в то же самое время продолжает эскалацию, концентрацию сил на границе с Украиной, планирует агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.

Напомним, в Женеве завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Все подробности в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ