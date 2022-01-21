Блинкен на встрече с Лавровым: Запад готов к жесткому ответу на агрессию против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Перед официальной частью он заверил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Блинкена и Лаврова.

"Я рад возможности обсудить вопросы, включая усилия по деэскалации и предотвращения российской агрессии против Украины. Я консультировался с союзниками и партнерами, мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию", - заявил Блинкен.

Российский министр Лавров в свою очередь заявил, что не ждет от встречи с американским коллегой прорыва, но ждет ответы на предложения по так называемым "гарантиям безопасности".

Отметим, сегодняшняя встреча в Женеве проходит на фоне переговоров по "гарантиям безопасности" между Россией и Западом. На прошлой неделе прошли три раунда, теперь американская сторона готовит письменный ответ на российские требования.

Главным образом Москва пытается добиться отказа от вступления Украины в НАТО, дальнейшего расширения альянса и отвода стратегических вооружений.