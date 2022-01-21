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Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость, - Блинкен

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Женева, Пятница 21 января 2022 15:18
Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость, - Блинкен Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Диалог на высшем уровне возможен в том случае, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Если мы придем к выводу, что лучше решать некоторые вопросы через прямой диалог президентов, мы готовы это сделать", - сказал Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь добавил, что США на следующей неделе в письменном виде представят свои идеи относительно требований России по так называемым "гарантиям безопасности". Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса пройдет на уровне министров и в случае необходимости к ним подключат президентов двух стран.

Напомним, 21 января в Женеве (Швейцария) прошли переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. На встрече обсуждались "гарантии безопасности" для России.

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Владимир Путин Джозеф Байден Энтони Блинкен
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