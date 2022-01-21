США дадут ответ на любые агрессивные действия РФ, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получит ответ от США и союзников на любые агрессивные действия. А переход границы Украины будет расценено как новое вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Мы дали четко понять: если любые вооруженные силы РФ перейдут границу с Украиной, это будет расценено как новое вторжение и получит быстрый, жесткий, единый ответ от СШа и наши союзников и партнеров", - заявил Блинкен по итогам переговоров в Женеве.
Он также добавил, что другие варианты агрессивных действий РФ, помимо массового использования вооруженных сил, как кибератаки, использование парамилитарных формирований, также получат соответствующий ответ от США и союзников.
Напомним, в Женеве (Швейцария) завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Они обсуждали так называемые "гарантии безопасности" для РФ.