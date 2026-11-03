Встановлено близько 100 осіб, які брали активну участь у заворушеннях під Києвом, - СБУ

"На цю хвилину ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які перебували на місці вчинення злочину, а також брали активну участь в його організації. Стосовно окремих із них зараз проводяться обшуки, вирішується питання про їх затримання і оголошення про підозру", - розповів він.

Рудницький зазначив, що в СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 114-2.1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Крім того, відкрито інше кримінальне провадження за статтею 114-2.2 - несанкціоноване поширення інформації про розташування СБУ.

"Крім цього, органами прокуратури вирішено питання про об'єднання ще одного кримінального провадження і долучення до вищезазначених. Це кримінальне провадження за статтею 114 про масові заворушення, яке розслідувалося органами Нацполіції", - повідомив заступник голови СБУ.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Причиною стали повідомлення в мережі про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, яких виявили після самовільного залишення місця служби.

Пізніше у Нацгвардії призначили службову перевірку для з'ясування всіх обставин події. Там заявили, що винних за її результатами притягнуть до відповідальності.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець зажадав перевірити інцидент і засудив будь-які напади на військовослужбовців у тилу. Крім того, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом події.