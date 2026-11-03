Установлено около 100 человек, которые активно участвовали в беспорядках под Киевом, - СБУ

"На данный момент идентифицированы и установлены около 100 человек, которые находились на месте совершения преступления, а также активно участвовали в его организации. В отношении отдельных из них сейчас проводятся обыски, решается вопрос об их задержании и объявлении о подозрении", - рассказал он.

Рудницкий отметил, что в СБУ открыто уголовное производство по статье 114-2.1 - препятствование законной деятельности ВСУ.

Кроме того, открыто другое уголовное производство по статье 114-2.2 - несанкционированное распространение информации о расположении СБУ.

"Кроме этого, органами прокуратуры решен вопрос об объединении еще одного уголовного производства и присоединении к вышеупомянутым. Это уголовное производство по статье 114 о массовых беспорядках, расследованных органами Нацполиции", - сообщил заместитель главы СБУ.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Причиной стали сообщения в сети о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно оставивших воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ, обнаруженные после самовольного оставления места службы.

Позже в Нацгвардии была назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. Там заявили, что виновные по ее результатам будут привлечены к ответственности.

В то же время, омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал проверить инцидент и осудил любые нападения на военнослужащих в тылу. Кроме того, ГБР открыло уголовное производство по факту происшествия.