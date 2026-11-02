ua en ru
Пн, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У будинку на Петропавлівській Борщагівці утримували нацгвардійців після СЗЧ, - Півненко

20:24 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
У будинку на Петропавлівській Борщагівці утримували нацгвардійців після СЗЧ, - Півненко Фото: Олександр Півненко, командувач Нацгвардії (t.me/Pivnenko_NGU)
Додати як бажане джерело в Google

У будинку у Петропавлівській Борщагівці, який опинився в епіцентрі скандалу, утримували військовослужбовців Нацгвардії. Їх спіймали після самовільного залишення частини.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили (до лікарні - ред.), які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, спіймані та повернуті до підрозділів. Щоб ви розуміли, ці інші військовослужбовці - це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав він.

Також генерал наголосив, що будь-яке погане поводження з українськими військовими є неприпустимим.

Він запевнив, що в Нацгвардії перевірять чутки в мережі про те, що з нацгвардійцями поводилися жорстоко. Буде проведено розслідування, результати оприлюднять.

Скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, місцеві жителі зібралися біля одного із приватних будинків у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією, що поширилася у мережі, у підвалі будинку нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги, проте медиків не пропускали на територію домоволодіння.

Місцеві жителі стверджували, що з чоловіками жорстоко поводяться та б'ють їх.

Пізніше, за словами очевидців, після того, як лікарів все ж таки допустили до будинку, звідти вивели чоловіків із травмами. На той момент офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нацгвардія Борщаговка Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Аналітика
Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК