У будинку на Петропавлівській Борщагівці утримували нацгвардійців після СЗЧ, - Півненко

У будинку у Петропавлівській Борщагівці, який опинився в епіцентрі скандалу, утримували військовослужбовців Нацгвардії. Їх спіймали після самовільного залишення частини.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили (до лікарні - ред.), які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, спіймані та повернуті до підрозділів. Щоб ви розуміли, ці інші військовослужбовці - це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав він.

Також генерал наголосив, що будь-яке погане поводження з українськими військовими є неприпустимим.

Він запевнив, що в Нацгвардії перевірять чутки в мережі про те, що з нацгвардійцями поводилися жорстоко. Буде проведено розслідування, результати оприлюднять.

Скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, місцеві жителі зібралися біля одного із приватних будинків у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією, що поширилася у мережі, у підвалі будинку нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги, проте медиків не пропускали на територію домоволодіння.

Місцеві жителі стверджували, що з чоловіками жорстоко поводяться та б'ють їх.