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Скандал на Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія анонсувала службове розслідування

21:17 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Скандал на Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія анонсувала службове розслідування Фото: НГУ проведе службове розслідування щодо ситуації на Борщагівці (facebook.com)
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Національна гвардія проведе службову перевірку ситуації, яка склалася на Петропавлівській Борщагівці. На винних чекатиме покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НГУ та допис військового омбудсмена Ольги Решетилової.

Зазначається, що головною задачею НГУ є встановлення реальних обставин і чи є порушення у ситуації під Києвом.

"Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для з'ясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", - йдеться у заяві.

В НГУ повідомили, що деякі родичі та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі і поспілкувались з тими, хто всередині.

"Інформацію про стан постраждалих і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило", - розповіли у Нацгвардії.

Реакція Офісу військового омбудсмена

Решетилова повідомила, що Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку обставин інциденту на Борщагівці.

"Офіс Військового омбудсмена працює на місці подій на Петропавлівській Борщагівці разом з командуванням Національної гвардії України. Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається", - зазначила вона.

Під час перевірки планують встановити всі обставини події. Крім того, в офісі розраховують на співпрацю з правоохоронними органами та СБУ.

Скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку, у підвалі якого, за інформацією з мережі, нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги, однак медиків не допускали на територію домоволодіння. Місцеві стверджували, що чоловіків там б'ють і жорстоко з ними поводяться.

Згодом, за словами очевидців, після допуску лікарів до будинку звідти вивели кількох чоловіків із травмами. Водночас на той момент офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Пізніше командувач НГУ Олександр Півненко повідомив, що в будинку перебували військовослужбовці Національної гвардії. Їх виявили після самовільного залишення військової частини.

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