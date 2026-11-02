Скандал на Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія анонсувала службове розслідування

Національна гвардія проведе службову перевірку ситуації, яка склалася на Петропавлівській Борщагівці. На винних чекатиме покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НГУ та допис військового омбудсмена Ольги Решетилової.

Зазначається, що головною задачею НГУ є встановлення реальних обставин і чи є порушення у ситуації під Києвом.

"Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для з'ясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", - йдеться у заяві.

В НГУ повідомили, що деякі родичі та представники громадськості вже отримали доступ до будівлі і поспілкувались з тими, хто всередині.

"Інформацію про стан постраждалих і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило", - розповіли у Нацгвардії.

Реакція Офісу військового омбудсмена

Решетилова повідомила, що Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку обставин інциденту на Борщагівці.

"Офіс Військового омбудсмена працює на місці подій на Петропавлівській Борщагівці разом з командуванням Національної гвардії України. Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається", - зазначила вона.

Під час перевірки планують встановити всі обставини події. Крім того, в офісі розраховують на співпрацю з правоохоронними органами та СБУ.

Скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку, у підвалі якого, за інформацією з мережі, нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги, однак медиків не допускали на територію домоволодіння. Місцеві стверджували, що чоловіків там б'ють і жорстоко з ними поводяться.