В мережі пишуть про утримання заручників під Києвом: що кажуть у Нацгвардії та поліції

У ЗМІ в понеділок, 2 листопада, поширилася інформація про те, що у Петропавлівській Борщагівці на Київщині озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 людей у підвалі. В Нацполіції назвали це фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, заяву Нацполіції та коментар НГУ " Укрінформу ".

В соцмережах повідомили, що у будівлі можуть перебувати 40 осіб. На місце приїхала швидка, однак медиків усередину не пустили.

За словами лікарів, серед заручників четверо людей нібито перебувають у критичному стані.

Коментар Національної гвардії

У пресслужбі НГУ повідомили "Укрінформу", що наразі інформація про загиблих чи травмованих відсутня.

"На місце події поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, прибули медики та поліцейські", - розповіли у НГУ.

Підставою для реагування стало повідомлення про перешкоджання лікарям у перевірці стану здоров’я чоловіків, які нібито перебували всередині будинку.

"Наразі інформації про загиблих осіб чи травмованих немає. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у заяві.

Інформація щодо заручників - фейк

У Нацполіції розповіли, що до правоохоронців Київської області звернулися медики приватної швидкої допомоги. Вони повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина, якому потрібна медична допомога.

Після прибуття на місце поліція з'ясувала, що інцидент стався біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії України. Тим часом неподалік зібралися місцеві мешканці.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", - підкреслили правоохоронці.

Наразі на місці працюють керівництво обласного управління Нацполіції та командування Нацгвардії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Оновлено о 18:59

На місце подій у Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Він заявив, що чотирьох військових госпіталізували, а решта чоловіків у будівлі є військовослужбовцями НГУ.