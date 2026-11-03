Сутички у Петропавлівській Борщагівці: омбудсмен вимагає перевірки, а ДБР відкрило справу

Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає перевірки інциденту в Петропавлівській Борщагівці та рішуче засуджує будь-які напади на військових у тилу. Водночас ДБР відкрило провадження через вчорашні події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лубінця та допис ДБР .

Омбудсмен повідомив, що вже направив офіційні запити до всіх правоохоронних органів. Він вимагає перевірити всі обставини інциденту, встановити законні підстави перебування військовослужбовців і представників Нацгвардії у приміщенні, а також надати правову оцінку діям кожного учасника події.

"Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства", - зазначив він.

Реакція на дії цивільних осіб

Окрему увагу Лубінець звернув на дії цивільних, які влаштували напад на військових на місці події. За його словами, подібні прояви публічної зневаги до захисників викликають глибоке обурення.

"Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, - це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу", - підкреслив омбудсмен, вимагаючи також юридичної оцінки дій цивільних учасників.

Лубінець наголосив, що єдиний спосіб зупинити подібні зіткнення - це встановлення об'єктивних фактів без передчасного виправдовування чи засудження сторін.

ДБР відкрило провадження

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися вчора, 2 листопада, в Петропавлівській Борщагівці. Справу відкрито за частиною 5 статті 426-1 КК України через перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Працівники ДБР спільно з прокуратурою, Національною поліцією та Офісом військового омбудсмана працюють над встановленням усіх обставин. Слідчі перевіряють законність перебування військових у будівлі, повідомлення про можливий примус та причини конфлікту.

У Бюро наголошують, що навколо події поширюється чимало суперечливої інформації, тому закликають громадськість і медіа орієнтуватися виключно на офіційні дані та утримуватися від передчасних висновків.