Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Жінка, яка на автомобілі швидкої допомоги першою прибула до будинку в Петропавлівській Борщагівці, затримана. Встановлено, що вона здійснювала попередню розвідку об'єкта.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.
За його словами, підозрювана діяла за заздалегідь підготовленим планом. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги, перевдяглася у форму медичного персоналу та разом із водієм щонайменше за три доби до подій проводила розвідку об'єкта.
У телефоні жінки виявили фото та листування, зокрема з Telegram-каналами, які масово поширювали інформацію про ситуацію.
Мотиви та стан постраждалих
Наразі мотиви дій затриманої з'ясовуються. Буданов припустив, що це могла бути як особиста зацікавленість - прагнення популярності чи грошей, так і можлива антидержавна мета.
"Не можна просто все скинути на діяльність провокаторів. Ця ситуація показала напруженість у суспільстві і те, що є проблеми, які потрібно вирішувати", - наголосив очільник ОП.
Він також додав, що громадяни, які справді потребували медичної допомоги, зараз перебувають у лікарні. Водночас більшість осіб, які перебували в будинку, такої допомоги не потребували.
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці
Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим у мережі повідомили про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.
Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.
Пізніше у Нацгвардії призначили службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Там наголосили, що за її результатами винних притягнуть до відповідальності.
Своєю чергою, омбудсмен Дмитро Лубінець зажадав перевірити інцидент і засудив будь-які напади на військовослужбовців у тилу. Також ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом події.
Крім того, Кирило Буданов заявив, що інцидент у Петропавлівській Борщагівці стався не без стороннього впливу. Він запевнив, що на ініціаторів події чекає покарання.