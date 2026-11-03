ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Встановлено близько 100 осіб, які брали активну участь у заворушеннях під Києвом, - СБУ

17:17 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Встановлено близько 100 осіб, які брали активну участь у заворушеннях під Києвом, - СБУ Фото: Іван Рудницький (imgonline.com.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Служба безпеки України встановила особи близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях в Петропавлівській Борщагівці. Наразі вирішується питання про їх затримання і оголошення підозри.

Про це заявив на брифінгу заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає кореспондент РБК-Україна.

"На цю хвилину ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які перебували на місці вчинення злочину, а також брали активну участь в його організації. Стосовно окремих із них зараз проводяться обшуки, вирішується питання про їх затримання і оголошення про підозру", - розповів він.

Рудницький зазначив, що в СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 114-2.1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Крім того, відкрито інше кримінальне провадження за статтею 114-2.2 - несанкціоноване поширення інформації про розташування СБУ.

"Крім цього, органами прокуратури вирішено питання про об'єднання ще одного кримінального провадження і долучення до вищезазначених. Це кримінальне провадження за статтею 114 про масові заворушення, яке розслідувалося органами Нацполіції", - повідомив заступник голови СБУ.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Причиною стали повідомлення в мережі про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, яких виявили після самовільного залишення місця служби.

Пізніше у Нацгвардії призначили службову перевірку для з'ясування всіх обставин події. Там заявили, що винних за її результатами притягнуть до відповідальності.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець зажадав перевірити інцидент і засудив будь-які напади на військовослужбовців у тилу. Крім того, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом події.

Своєю чергою, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що до інциденту в Петропавлівській Борщагівці причетні сторонні особи.

Зазначимо, пізніше Буданов повідомив про затримання жінки, яка першою приїхала до будинку на автомобілі швидкої допомоги. За його словами, вона здійснювала попередню розвідку об'єкта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Київська область
Новини
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті