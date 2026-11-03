ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Установлено около 100 человек, которые активно участвовали в беспорядках под Киевом, - СБУ

17:17 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Установлено около 100 человек, которые активно участвовали в беспорядках под Киевом, - СБУ Фото: Иван Рудницкий (imgonline.com.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Решается вопрос об их задержании и оглашении подозрения.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы СБУ Иван Рудницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"На данный момент идентифицированы и установлены около 100 человек, которые находились на месте совершения преступления, а также активно участвовали в его организации. В отношении отдельных из них сейчас проводятся обыски, решается вопрос об их задержании и объявлении о подозрении", - рассказал он.

Рудницкий отметил, что в СБУ открыто уголовное производство по статье 114-2.1 - препятствование законной деятельности ВСУ.

Кроме того, открыто другое уголовное производство по статье 114-2.2 - несанкционированное распространение информации о расположении СБУ.

"Кроме этого, органами прокуратуры решен вопрос об объединении еще одного уголовного производства и присоединении к вышеупомянутым. Это уголовное производство по статье 114 о массовых беспорядках, расследованных органами Нацполиции", - сообщил заместитель главы СБУ.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Причиной стали сообщения в сети о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно оставивших воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ, обнаруженные после самовольного оставления места службы.

Позже в Нацгвардии была назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. Там заявили, что виновные по ее результатам будут привлечены к ответственности.

В то же время, омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал проверить инцидент и осудил любые нападения на военнослужащих в тылу. Кроме того, ГБР открыло уголовное производство по факту происшествия.

В свою очередь руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что к инциденту в Петропавловской Борщаговке причастны посторонние лица.

Отметим, позже Буданов сообщил о задержании женщины, первой приехавшей в дом на автомобиле скорой помощи. По его словам, она производила предварительную разведку объекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Киевская область
Новости
Задержана женщина, которая первой приехала на скорой к дому под Киевом, - Буданов
Задержана женщина, которая первой приехала на скорой к дому под Киевом, - Буданов
Аналитика
Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте