Коронавирус не зафиксирован в 5 из 27 стран Евросоюза

В Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован лишь в 5 из 27 стран ЕС. РБК-Украина продолжает следить за распространением коронавируса в Европе.

Отметим, на данный момент случаи коронавируса не подтвердили Словакия, Словения, Болгария, Кипр и Мальта.

При этом коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польше, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Отметим, 4 марта первые случаи коронавируса подтвердили в Венгрии и Польше.

Напомним, 3 марта Совет Европейского союза активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи со вспышкой распространения коронавируса. Механизм усиливает способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне.

Также РБК-Украина писало, что Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. По ее словам, эпидемия замедлит рост мировой экономики ниже 2,9%.