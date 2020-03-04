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В Польше зафиксировали первый случай коронавируса

Новости » Общество     04.03.2020 - 09:27
В Польше зафиксировали первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инфицированный вернулся в Польшу из Германии

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.

Отметим, во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.

Напомним, о первом случае заражения новым коронавирусом сообщили еще в Лихтенштейне.

Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Кроме того, власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране.

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