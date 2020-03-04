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В Конгрессе США договорились о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Политика     04.03.2020 - 20:32
В Конгрессе США договорились о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законодатели нижней палаты могут проголосовать за документ сегодня

Главы комитетов по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи и Сената Ричард Шелби Конгресса Соединенных Штатов договорились о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, законодатели нижней палаты могут проголосовать за документ в среду, 4 марта, тогда как сенаторы рассмотрят его в четверг, 5 марта.

После этого до конца недели законопроект поступит на подпись к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также сообщалось, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

Добавим, что ученые из Пекинского и Шанхайского университетов и Академии наук Китая обнаружили, что коронавирус COVID-19 разделился на два штамма - более агрессивный (L) и менее агрессивный (S). По данным ученых, мутация вируса произошла относительно недавно.

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