Коронавірус не зафіксований у 5 з 27 країн Євросоюзу

В Європейському союзі більшість країн постраждали від спалаху коронавіруса, вірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн ЄС. РБК-Україна продовжує стежити за поширенням коронавіруса в Європі.

Відзначимо, на даний момент випадки коронавіруса не підтвердили Словаччина, Словенія, Болгарія, Кіпр і Мальта.

При цьому коронавірус COVID-19 зафіксований в Австрії, Бельгії, Угорщини, Греції, Німеччини, Данії, Італії, Ірландії, Іспанії, Люксембурзі, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Польщі, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.

Відзначимо, 4 березня перші випадки коронавіруса підтвердили Угорщини і Польщі.

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського союзу активував механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку зі спалахом поширення коронавіруса. Механізм посилює здатність ЄС приймати кризові рішення на політичному рівні.

Також РБК-Україна писало, що Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що спалах коронавіруса COVID-19 представляє серйозну загрозу для світової економіки. За її словами, епідемія сповільнить зростання світової економіки нижче 2,9%.