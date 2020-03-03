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ЕС активировал кризисный механизм из-за коронавируса

Новости » Общество     03.03.2020 - 12:06
ЕС активировал кризисный механизм из-за коронавируса
Иллюстративное фото (csamir.com)

Механизм усиливает способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне

Совет Европейского союза активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи со вспышкой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Сообщается, что активировало механизм с режима обмена информацией на режим полной активации Хорватское председательство ЕС.

"Механизмы IPCR усиливают способность Европейского союза принимать быстрые решения в случае серьезных межсекторальных кризисов, требующих реагирования на политическом уровне ЕС. Они обеспечивают необходимую поддержку со стороны институтов и служб ЕС в условиях кризиса и его эволюции", - говорится в сообщении ЕС.

Напомним, 2 марта Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Брюссель создает группу реагирования для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Украине выявили первый случай коронавируса 3 марта. О симптомах заражения коронавирусом украинец сообщил 28 февраля, 29 февраля он был госпитализирован. Как отметили в Минздраве, у него лихорадка и сухой кашель.

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