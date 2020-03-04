В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Фото: Виктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Сейчас больные пациенты доставлены в медицинское учреждение

В Венгрии были зарегистрированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

Он сообщил, что больные пациенты были доставлены в медицинское учреждение.

"У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции", - сказал Орбан.

Напомним, количество погибших от вспышки коронавируса в Италии увеличилось на 28 за последние сутки. По данным Службы гражданской защиты Италии, по состоянию на вечер 4 марта количество зараженных коронавирусом нового типа в стране составляет почти 3090, тогда как во вторник было известно о 2263 больных.

Как сообщало РБК-Украина, количество заражений коронавирусом COVID-19 в Великобритании увеличилось на 34 за день. Таким образом общее число зараженных в стране достигло 85 человек.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. По его словам, значительное количество случаев заражения вирусом у Великобритании проявится через шесть недель.