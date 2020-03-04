Глава МВФ заявила о серьезной угрозе коронавируса на рост мировой экономики

Фото: Кристалина Георгиева (Twitter/EPA)

По словам Кристалины Георгиевой, эпидемия коронавируса замедлит рост мировой экономики ниже 2,9%

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Express.

По ее словам, эпидемия коронавируса замедлит рост мировой экономики ниже 2,9 процента, объявленного в 2019 году.

При этом Георгиева добавила, что вспышка COVID-19 "больше не является региональной проблемой, это глобальная проблема, которая требует глобального ответа".

"Влияние эпидемии на доверие и меры по ее сдерживанию влияют на экономическую активность, в результате чего глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года", - заявила она.

Напомним, ранее МВФ в связи с распространением коронавируса в мире призывал страны-участницы выступить единым фронтом против опасного заболевания. При этом в МВФ заявили, что в мире уже чувствуется негативное экономическое и финансовое влияние коронавируса.

Добавим, что в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.