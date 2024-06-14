По всій Україні знову оголошена тривога через ракетну атаку РФ

"Швидкісна ціль на Київщині! Курс південно-західний! Імовірно Кинджал!" - йдеться в оголошенні військових.

Зазначимо, перед цим в моніторингових групах писали про виліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є, зокрема, носієм таких аеробалістичних ракет.

Нічна комбінована атака РФ

Нагадаємо, перед цим ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".

Додамо, що Польща та країни-сюзники піднімали в повітря військову авіацію цієї ночі повітряної атаки РФ територією України.