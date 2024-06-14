По всей Украине снова объявлена тревога из-за ракетной атаки РФ

"Скоростная цель в Киевской области! Курс юго-западный! Предположительно Кинжал!" - говорится в объявлении военных.

Отметим, перед этим в мониторинговых группах писали про вылет в России истребителя МиГ-31К, являющегося, в частности, носителем таких аэробаллистических ракет.

Ночная комбинированная атака РФ

Напомним, перед этим вечером 13 июня в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков (4 борта) Ту-22М3 и (5 бортов) Ту-95 ТС на территории страны-агрессора. Позже в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после запуска крылатых ракет с российских самолетов.

О взрывах в ночь на 14 мая во время российской воздушной комбинированной атаки сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще - в Хмельницкой области. В последней враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "Шахедов".

Добавим, что Польша и страны-сюзники поднимали в воздух военную авиацию этой ночью воздушной атаки РФ по территории Украины.