Всі подробиці операції "Мідас" знають лише 2 людини, - голова САП

Всі подробиці операції "Мідас" були відомі лише директору НАБУ Семену Кривоносу та голові САП Олександру Клименку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівників НАБУ і САП.
"Операція складалась з багатьох напрямків розслідування, вони здійснювались різними головними підрозділами детективів, тому жоден з керівників головного підрозділу не знав про всю операцію. Все було відомо лише мені і директору бюро", - наголосив Клименко.
Директор НАБУ зазначив, що операція "Мідас" не була сконцентрована в одному підрозділі детективів, і додав, що розслідування продовжується.
За словами Кривоноса, головним прокурором в операції від самого початку був Олександр Клименко.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року стало відомо, що НАБУ викрило діяльність злочинної групи, до якої входили чиновники та бізнесмени. Правоохоронці з'ясували, що члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому".
Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі. Одним із головних фігурантів справи є бізнесмен Тимур Міндіч - йому вдалося втекти за кордон.
Пізніше з'ясувалося, що офіс, де відмивали гроші, відвідував топчиновник - колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.
Крім того, у цьому провадженні фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Згодом посадовця, якого раніше відсторонили від виконання обов’язків міністра юстиції, було звільнено з посади рішенням парламенту.
