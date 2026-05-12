Всі подробиці операції "Мідас" знають лише 2 людини, - голова САП

15:13 12.05.2026 Вт
2 хв
Від початку операції головним прокурором був Клименко
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всі подробиці операції "Мідас" були відомі лише директору НАБУ Семену Кривоносу та голові САП Олександру Клименку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівників НАБУ і САП.

Читайте також: Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"

"Операція складалась з багатьох напрямків розслідування, вони здійснювались різними головними підрозділами детективів, тому жоден з керівників головного підрозділу не знав про всю операцію. Все було відомо лише мені і директору бюро", - наголосив Клименко.

Директор НАБУ зазначив, що операція "Мідас" не була сконцентрована в одному підрозділі детективів, і додав, що розслідування продовжується.

За словами Кривоноса, головним прокурором в операції від самого початку був Олександр Клименко.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, у листопаді 2025 року стало відомо, що НАБУ викрило діяльність злочинної групи, до якої входили чиновники та бізнесмени. Правоохоронці з'ясували, що члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому".

Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі. Одним із головних фігурантів справи є бізнесмен Тимур Міндіч - йому вдалося втекти за кордон.

Пізніше з'ясувалося, що офіс, де відмивали гроші, відвідував топчиновник - колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Крім того, у цьому провадженні фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Згодом посадовця, якого раніше відсторонили від виконання обов’язків міністра юстиції, було звільнено з посади рішенням парламенту.

Детальніше про операцію "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

