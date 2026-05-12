Все подробности операции "Мидас" знают только 2 человека, - глава САП

"Операция состояла из многих направлений расследования, они осуществлялись различными главными подразделениями детективов, поэтому ни один из руководителей главного подразделения не знал обо всей операции. Все было известно только мне и директору бюро", - подчеркнул Клименко.

Директор НАБУ отметил, что операция "Мидас" не была сконцентрирована в одном подразделении детективов, и добавил, что расследование продолжается.

По словам Кривоноса, главным прокурором в операции с самого начала был Александр Клименко.

Дело "Мидас"

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены. Правоохранители выяснили, что члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома".

Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе. Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - ему удалось сбежать за границу.

Позже выяснилось, что офис, где отмывали деньги, посещал топ-чиновник - бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.