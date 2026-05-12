Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка відмивала гроші через будівництво елітних резиденцій під Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.
У НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча.
Хто отримав підозру
Серед нових підозрюваних, за даними НАБУ:
- колишній віцепрем'єр-міністр України;
- бізнесмен - один із керівників злочинного угруповання, викритого у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас";
- інші особи.
Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує у справі під псевдонімом R2.
Схема на 460 мільйонів
За версією слідства, упродовж 2021-2025 років учасники групи відмивали гроші через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про проєкт приватних резиденцій "Династія".
На ділянці площею близько 8 гектарів зводили:
- чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями;
- окрему спа-зону загального користування.
Щоб приховати реальних власників, їх називали R1, R2, R3 та R4.
Як відмивали гроші
За даними слідства, фінансування йшло двома каналами.
Перший - умовно "чистий": підконтрольні одному з фігурантів особи створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", через рахунки якого проходили кошти. Це мало надати схемі вигляду законності.
Другий - основний: частина коштів передавалася готівкою безпосередньо працівникам на будівництві - через особистого помічника одного з підозрюваних.
Усього за цим каналом відмито майже 9 млн доларів США, отриманих зокрема від корупційних схем в "Енергоатомі".
Підозру оголошено за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція - позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Єрмак відреагував на підозру від НАБУ і САП. Він відповів на чутки про те, що на "плівках Міндіча" його могли називати"Хірургом".
Згодом в НАБУ розкрили деталі справи щодо "Династії". Учасники проєкту, за даними слідства, хотіли побудувати чотири резиденції для власного постійного проживання. Метою будівництва була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.