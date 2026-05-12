ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"

12:44 12.05.2026 Вт
2 хв
У чому саме їх підозрюють?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію" Фото: колишній віце-прем'єр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч (колаж РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка відмивала гроші через будівництво елітних резиденцій під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.

Читайте також: НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо

У НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча.

Хто отримав підозру

Серед нових підозрюваних, за даними НАБУ:

  • колишній віцепрем'єр-міністр України;
  • бізнесмен - один із керівників злочинного угруповання, викритого у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас";
  • інші особи.

Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує у справі під псевдонімом R2.

Схема на 460 мільйонів

За версією слідства, упродовж 2021-2025 років учасники групи відмивали гроші через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про проєкт приватних резиденцій "Династія".

На ділянці площею близько 8 гектарів зводили:

  • чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями;
  • окрему спа-зону загального користування.

Щоб приховати реальних власників, їх називали R1, R2, R3 та R4.

Як відмивали гроші

За даними слідства, фінансування йшло двома каналами.

Перший - умовно "чистий": підконтрольні одному з фігурантів особи створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", через рахунки якого проходили кошти. Це мало надати схемі вигляду законності.

Другий - основний: частина коштів передавалася готівкою безпосередньо працівникам на будівництві - через особистого помічника одного з підозрюваних.

Усього за цим каналом відмито майже 9 млн доларів США, отриманих зокрема від корупційних схем в "Енергоатомі".

Підозру оголошено за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція - позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Єрмак відреагував на підозру від НАБУ і САП. Він відповів на чутки про те, що на "плівках Міндіча" його могли називати"Хірургом".

Згодом в НАБУ розкрили деталі справи щодо "Династії". Учасники проєкту, за даними слідства, хотіли побудувати чотири резиденції для власного постійного проживання. Метою будівництва була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента
Новини
У поліції Київщини новий керівник: нещодавно його звільнили з іншої посади
У поліції Київщини новий керівник: нещодавно його звільнили з іншої посади
Аналітика
На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну