Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка відмивала гроші через будівництво елітних резиденцій під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП .

У НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча.

Хто отримав підозру

Серед нових підозрюваних, за даними НАБУ:

колишній віцепрем'єр-міністр України;

бізнесмен - один із керівників злочинного угруповання, викритого у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас";

інші особи.

Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує у справі під псевдонімом R2.

Схема на 460 мільйонів

За версією слідства, упродовж 2021-2025 років учасники групи відмивали гроші через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про проєкт приватних резиденцій "Династія".

На ділянці площею близько 8 гектарів зводили:

чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями;

окрему спа-зону загального користування.

Щоб приховати реальних власників, їх називали R1, R2, R3 та R4.

Як відмивали гроші

За даними слідства, фінансування йшло двома каналами.

Перший - умовно "чистий": підконтрольні одному з фігурантів особи створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", через рахунки якого проходили кошти. Це мало надати схемі вигляду законності.

Другий - основний: частина коштів передавалася готівкою безпосередньо працівникам на будівництві - через особистого помічника одного з підозрюваних.

Усього за цим каналом відмито майже 9 млн доларів США, отриманих зокрема від корупційних схем в "Енергоатомі".

Підозру оголошено за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція - позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.