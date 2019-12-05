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Во время пожара в колледже в Одессе не было сигналов о тревоге

Новости » Общество     05.12.2019 - 05:31
Во время пожара в колледже в Одессе не было сигналов о тревоге
Фото: место пожара (odessa.online)

Студенты не сразу узнали о возгорании

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что многие ученики не сразу узнали о возгорании.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги", - рассказала одна из студенток.

Также очевидцы сообщают, что некоторые учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться.

Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

"В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - сказала студентка колледжа.

Ранее в Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Еще 15 человек считаются пропавшими.

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