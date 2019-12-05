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Під час пожежі в коледжі в Одесі не було сигналів про тривогу

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 05:31
Під час пожежі в коледжі в Одесі не було сигналів про тривогу
Фото: місце пожежі (odessa.online)

Студенти не відразу дізналися про спалах

Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Наголошується, що багато учнів не відразу дізналися про спалах.

"Все почалося на третьому поверсі. Вчителька відкриває двері, а там вже туман. Дівчатка, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Запитують: "Ви виходите? Ви де?". Вони кажуть, що не було ніякої тривоги", - розповіла одна зі студенток.

Також очевидці повідомляють, що деякі учні телефонували своїм батькам з палаючого будинку, щоб попрощатися.

Учні та співробітники коледжу кажуть, що керівництво три роки вупрошувало у Міністерства освіти і науки гроші на хоча б мінімальний ремонт, але безуспішно.

"В плані пожежної безпеки там був страх і жах. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдині сходи, стародавні ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло", - сказала студентка коледжу.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач.

В результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. Ще 15 людей вважаються зниклими.

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