ВР проголосует за закон о предоставлении информации потребителям о продуктах в четверг

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ходе заседания парламент рассмотрел 51 поправку ко второму чтению из 68

Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря 2018 года, проголосует за законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Такую информацию председатель парламента озвучил перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели 51 поправку к документу во втором чтении.

"На 52 правке мы остановились... завтра мы сможем додискутировать... и принять закон", - отметил спикер.

Напомним, в июле Верховная рада поддержала за основу законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", за него проголосовали 226 парламентариев.

Так, документ должен унифицировать правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. Проектом устанавливаются общие положения о маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории. Также определены отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.

РБК-Украина также сообщало, что вчера ВР отправила на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №8464 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Для принятия закона за основу в сессионном зале не хватило голосов.

Кроме того, в мае Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.