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ВР проголосує закон щодо надання інформації споживачам про продукти у четвер

Новини » Політика    05.12.2018 - 14:38
ВР проголосує закон щодо надання інформації споживачам про продукти у четвер
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ході засідання парламент розглянув 51 поправку до другого читання з 68

Верховна рада України у четвер, 6 грудня 2018 року, проголосує за законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Таку інформацію голова парламенту озвучив перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР.

У ході засідання парламентарі розглянули 51 поправку до документу у другому читанні.

"На 52 правці ми зупинилися… завтра ми зможемо додискутувати… і прийняти закон", - зазначив спікер.

Нагадаємо, у липні Верховна рада підтримала за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", за нього проголосували 226 парламентарів.

Так, документ має уніфікувати правила надання споживачам інформації про харчові продукти. Проектом встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Також визначені окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора ВР відправила на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Для прийняття закону за основу в сесійній залі не вистачило голосів.

Крім того, у травні Рада прийняла в першому читанні законопроект №3871 щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

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