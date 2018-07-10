Рада планирует унифицировать правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах

Проектом регламентируются правила предоставления информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом

Верховная рада поддержала за основу законопроект №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона за основу проголосовали 226 парламентариев.

Так, документ должен унифицировать правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах. Проектом устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории. Также определены отдельные правила относительно маркировки определенных видов пищевых продуктов.

Документом регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации по пищевых продуктах. Запрещается использование информации, что может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламирование и представление пищевых продуктов.

"Учитывая то, что определенные ингредиенты или другие вещества или продукты (такие как вспомогательные вещества для переработки) могут вызвать у некоторых людей аллергические реакции или непереносимость, что представляет опасность здоровью этих людей, проектом закона предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, так чтобы потребители могли сделать осознанный выбор, который является безопасным для них", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, проектом регламентируются правила предоставления информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи.

Законопроектом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации относительно того, подвергался ли пищевой продукт размораживанию.

Проектом предусмотрен отход от требования относительно обязательного предоставления информации о питательной ценности в отношении определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений о покупке или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию для удовлетворения требований к маркировке.

Действие проекта закона распространяется на:

операторов рынка пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепи, если их деятельность подпадает под требования относительно предоставления потребителям информации о пищевых продуктах;

пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, включая пищевые продукты, реализуемые в сфере общественного питания и пищевыми продуктами, которые поставляются системе общественного питания

Напомним, в мае ВР приняла в первом чтении законопроект №3871 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов", документ поддержали со второго раза депутаты 233 (сначала 222).