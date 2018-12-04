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Рада вернула в комитет закон о защите украинцев от некачественных продуктов питания

Новости » Политика    04.12.2018 - 20:46
Рада вернула в комитет закон о защите украинцев от некачественных продуктов питания
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Для принятия закона за основу в сессионном зале не хватило голосов

Верховная рада отправила на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №8464 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Такое решение поддержали 233 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, для принятия закона за основу в сессионном зале не хватило голосов.

В пояснительной записке подчеркивается, что целью закона является приведение санитарного законодательства в соответствие с определенной в 2014 году концепцией реформирования системы центральных органов исполнительной власти и введение эффективного и экономного риск-ориентированного подхода в осуществлении государственного надзора.

Законопроектом планировалось ликвидировать монополию Государственной санитарно-эпидемиологической службы на:

  • создание и утверждение государственных медико-санитарных нормативов и правил;
  • разрешительную систему в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия;
  • госнадзор (контроль) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

В документе предлагались механизмы большей способности органов власти реагировать на угрозы санитарно-эпидемическому благополучию, в частности законодательно регулировались вопросы дополнительных противоэпидемических прививок, возможность обеспечения иммунобиологическими препаратами в экстренном порядке и тому подобное.

Кроме того, предполагалось урегулировать конкретные полномочия органов местного самоуправления по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии с законом "О местном самоуправлении".

"Законопроект создает условия беспрепятственного доступа общества и органов власти к актуальной информации о санитарно-эпидемической ситуации и угрозе санитарно-эпидемическому благополучию, регулирует вопросы нормативного обеспечения режимов чрезвычайного положения, специальных мероприятий и средств с точки зрения допустимого воздействия на здоровье", - подчеркивают авторы в пояснительной записке.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий прогнозировал, что Рада проголосует за законопроект №8464 ориентировочно в 16:15 на вечернем заседании парламента. Добавим, что профильный комитет рекомендовал принять документ за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле нардепы приняли за основу законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". Документ должен унифицировать правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах.

Добавим также, в мае Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов".

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